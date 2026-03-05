Tödlicher Unfall auf Bundesstraße
Es ist Nacht, als ein Autofahrer von der Straße abkommt. Für die Polizei gibt es noch einige offene Fragen.
Grebenstein/Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 83 bei Grebenstein in Nordhessen ist ein Autofahrer gestorben. Er sei nach den ersten Erkenntnissen in der Nacht mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Betonbrückenpfeiler geprallt, teilte die Polizei in Kassel mit. Der Fahrer wurde so schwer verletzt, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam. Warum er von der Straße abkam, sei noch völlig unklar, erläuterte ein Sprecher. Ein Gutachter soll mehr über den Vorfall herausfinden. Der Schaden an der Brücke könne noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht nun Zeugen.