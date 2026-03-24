Verkehrsunfall

Tödlicher Unfall auf der B450 – Polizei sucht Zeugen

Ein Autofahrer stirbt bei einem Frontalzusammenstoß auf der B450, zwei Menschen werden verletzt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß in Nordhessen (Symbolbild). Foto: Marcus Brandt/dpa
Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß in Nordhessen (Symbolbild).

Fritzlar (dpa/lhe) - Ein Autofahrer ist am Vormittag auf der Bundesstraße 450 bei Fritzlar-Lohne im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis tödlich verunglückt. Der Mann geriet nach derzeitigem Ermittlungsstand aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb, wie die Polizei mitteilte. Sie machte keine Angaben zur Identität des Fahrers.

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Die beiden Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs, ein 75-jähriger Mann und seine Ehefrau, wurden den Angaben zufolge verletzt, jedoch nicht lebensbedrohlich. Beide Fahrzeuge erlitten starke Schäden und mussten abgeschleppt werden, wie es weiter hieß.

Die Bundesstraße 450 war zwischen Lohne und Riede bis zum frühen Nachmittag wegen Bergungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

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