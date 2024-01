Tödlicher Unfall auf Friedhof: Verdacht auf Alkoholkonsum

Dautphetal (dpa/lhe) - Bei einem tödlichen Autounfall auf einem Friedhof im Kreis Marburg-Biedenkopf gibt es laut Polizei den Verdacht, dass der Fahrer Alkohol konsumiert hat und zu schnell unterwegs war. Dies sei aber vorerst nicht bestätigt, die Ermittlungen mit Unterstützung durch einen Sachverständigen liefen, betonte ein Polizeisprecher in Gießen am Montag.

Ein Auto hatte am frühen Sonntagmorgen zwischen Hommertshausen und Mornshausen eine Friedhofsmauer durchbrochen und war an einem Baum in Flammen aufgegangen. Der 28-jährige Fahrer aus Dautphetal war nach links von einem geteerten Feldweg abgekommen und noch am Unfallort in seinem Fahrzeug gestorben. Feuerwehr, Rettungsdienste, Polizei und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz.