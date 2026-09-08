Tödlicher Verkehrsunfall bei Münchhausen

Münchhausen (dpa/lhe) - Ein 41 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall bei Münchhausen (Landkreis Marburg-Biedenkopf) in seinem Wagen eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Der Mann fuhr auf der Bundesstraße 252 in Richtung Marburg, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem Traktor zusammen. Anschließend prallte eine 23-Jährige mit ihrem Auto auf das Fahrzeug des Mannes, wie die Polizei mitteilte.

Warum der 41-Jährige von der Fahrbahn abkam und mit dem entgegenkommenden Traktor zusammenstieß, blieb zunächst unklar.

Der 31 Jahre alte Traktorfahrer und die Autofahrerin wurden leicht verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Der Schaden beläuft sich einer vorläufigen Schätzung zufolge auf rund 200.000 Euro.

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