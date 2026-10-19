Lyssavirus

Tollwut bei Fledermaus in Kassel nachgewiesen

Eine geschwächte Breitflügelfledermaus lag in Kassel flugunfähig am Boden. Bei dem Tier wurde Fledermaustollwut nachgewiesen. Worauf sollte man jetzt achten?

Bei Einhaltung des gebotenen Abstands besteht laut Stadt praktisch kein Ansteckungsrisiko. (Archivbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Bei Einhaltung des gebotenen Abstands besteht laut Stadt praktisch kein Ansteckungsrisiko. (Archivbild)

Kassel (dpa/lhe) - Bei einer Fledermaus in Kassel ist Fledermaustollwut nachgewiesen worden. Wie die Stadt Kassel mitteilte, bestätigte der Landesbetrieb Hessisches Landeslabor den Befund. Die geschwächte Breitflügelfledermaus war demnach nahe dem Naturschutzgebiet Dönche flugunfähig am Boden gefunden worden.

Die Stadt rät, auffällige Fledermäuse nicht mit bloßen Händen anzufassen, sondern nur mit dicken oder bissfesten Handschuhen. Eine Übertragung der Tollwut auf Menschen setze direkten Kontakt voraus, etwa Biss- oder Kratzverletzungen oder Speichel auf Schleimhäuten oder kleinen Wunden. Bei Einhaltung des gebotenen Abstands bestehe praktisch kein Ansteckungsrisiko, hieß es.

Was tun bei einem Fledermausbiss?

Nach einem Biss oder Kratzer sollte laut Mitteilung umgehend ein Arzt aufgesucht und der Kontakt mit einer Fledermaus angegeben werden. Auffällige oder tot gefundene Fledermäuse sollten dem Veterinäramt der Stadt gemeldet werden.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Eine Virusübertragung auf Katzen oder Hunde, die eine geschwächte oder tote Fledermaus gefressen haben, ist laut der Stadt theoretisch denkbar. Allerdings sei bislang keine derartige Übertragungskette nachgewiesen worden. 

Fledermaustollwut ist nicht mit der klassischen terrestrischen Tollwut von landlebenden Säugetieren gleichzusetzen: Diese gilt in Deutschland schon seit 2008 offiziell als getilgt. Bei Fledermäusen werden hingegen weiterhin verschiedene der sogenannten Lyssaviren nachgewiesen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tollwut bei Fledermaus im Kreis Bergstraße nachgewiesen
Lyssavirus

Tollwut bei Fledermaus im Kreis Bergstraße nachgewiesen

Eine Fledermaus in Südhessen hat sich mit Fledermaustollwut infiziert. Ein Grund zur Sorge sei das aber nicht, sagt der Landkreis - und gibt Tipps.

09.09.2026

Tollwut bei einer Fledermaus im Kreis Bergstraße nachgewiesen
Tierseuche

Tollwut bei einer Fledermaus im Kreis Bergstraße nachgewiesen

Das Landratsamt in Heppenheim mahnt zu einem umsichtigen Umgang. Was die Bevölkerung jetzt beachten sollte.

09.09.2026

Mehr Fledermäuse über Weinheim und Laudenbach: Rätselhafte Besuche haben eine einfache Erklärung
Tierisch

Mehr Fledermäuse über Weinheim und Laudenbach: Rätselhafte Besuche haben eine einfache Erklärung

Auf Balkonen, Terrassen und an Hausfassaden werden derzeit auffallend viele Fledermäuse gesichtet. Experten erklären, was hinter dem Sommerphänomen steckt.

22.07.2026

Fledermäuse am Untermain mit Tollwut infiziert
Tollwut-Fall

Fledermäuse am Untermain mit Tollwut infiziert

Tollwut am Untermain: Was bedeutet der Fund für Haustiere und Spaziergänger? Experten geben Tipps, worauf jetzt zu achten ist.

01.07.2026

Kleine Fledermaus stirbt nach nächtlichem Rettungseinsatz in Weinheim
Berufstierrettung

Kleine Fledermaus stirbt nach nächtlichem Rettungseinsatz in Weinheim

Eine Baby-Fledermaus, die von einer Weinheimerin zur Polizei gebracht wurde, konnte trotz Fürsorge der Tierrettung Rhein-Neckar nicht gerettet werden.

15.06.2025