«Gänsehaut» gegen die Bayern - Frankfurt will es noch einmal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wenn Dino Toppmöller an das Spiel gegen die Bayern in der Hinrunde der Fußball-Bundesliga denkt, gerät er ins Schwärmen. «Das war natürlich eine absolute Top-Leistung von allen. Ich glaube, da sind wir absolut an die Grenzen gegangen, hatten aber auch in diesem Spiel das nötige Quäntchen Glück», sagte Toppmöller am Donnerstag vor dem Wiedersehen mit dem FC Bayern München. Mit 5:1 gewann die Eintracht im vergangenen Dezember gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister und feierte damit ihren höchsten Sieg in dieser Bundesliga-Saison.

«Wir haben hier eine fantastische Stimmung gehabt und man kriegt dann immer noch mal ein Stück weit Gänsehaut, wenn man an diesen Moment zurückdenkt, weil es einfach ein großartiges Spiel war und ein großartiges Gefühl», sagte Toppmöller. Aus Sicht des 43-Jährigen darf sich dieses Gänsehautgefühl beim Wiedersehen mit dem entthronten Titelverteidiger am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gerne wiederholen.

«In allen Spielphasen top sein»

Doch Toppmöller weiß: Für einen weiteren Sieg gegen die Bayern - geschweige denn für ein 5:1 oder ein Ergebnis in ähnlichen Sphären - muss erneut eine richtig gute Leistung her. «Am Ende hat Bayern München so viel Qualität, da muss schon sehr viel passen», sagte der Eintracht-Coach. Seine Mannschaft müsse in «allen Spielphasen einfach top sein».

«Am Ende muss halt sehr viel zusammenkommen und dann können wir auch was mitnehmen.» Den am Saisonende scheidenden Bayern-Trainer Thomas Tuchel lobte Toppmöller in den höchsten Tönen. «Thomas Tuchel ist ein absoluter Toptrainer in Europa», sagte er. Trotzdem glaubt Toppmöller nicht, dass die Rolle der Trainer das Spiel am Wochenende entscheiden werde.

Tuta vor Comeback

Nach dem 3:1-Sieg der Eintracht in der Vorwoche gegen den FC Augsburg sind die Hessen wieder voll auf Kurs internationales Geschäft. Die Frankfurter belegen den sechsten Platz und haben bei noch vier ausstehenden Spieltagen fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger SC Freiburg und sogar sechs auf Augsburg und die TSG 1899 Hoffenheim. Der Erfolg gegen den FCA sei befreiend gewesen, betonte Toppmöller. Doch intensiver zurückblicken auf das vergangene Spiel wollte der Coach nicht. «Wir haben jetzt am Samstag ein sehr wichtiges Spiel.»