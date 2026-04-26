Deutsche Eishockey Liga

Torhüter Wolf kommt aus München nach Schwenningen

Neuer Wind im Tor der Wild Wings: Simon Wolf will in Schwenningen durchstarten. Zuletzt stand er in München unter Vertrag.

Bekommt einen neuen Schlussmann: Wild-Wings-Coach Steve Walker. (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa
Bekommt einen neuen Schlussmann: Wild-Wings-Coach Steve Walker. (Archivbild)

Schwenningen (dpa/lsw) - Torhüter Simon Wolf wechselt innerhalb der Deutschen Eishockey Liga vom EHC Red Bull München zu den Schwenninger Wild Wings. Der 21-Jährige hofft auf mehr Einsatzzeit und freut sich auf die Perspektive in Schwenningen. «Ich werde alles geben, um den Erwartungen gerecht zu werden und gemeinsam mit dem Team Erfolge zu feiern», sagte Wolf. Er wird gemeinsam mit Joacim Eriksson das Torhütergespann der Wild Wings bilden.

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