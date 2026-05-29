Atubolu-Zukunft offen

Torhüterfrage beim SC Freiburg: Ersatzmann Huth bleibt

Jannik Huth bleibt dem SC Freiburg treu – trotz seiner Rolle im Team. Der 32-Jährige kam für die Profis bisher nicht zum Einsatz.

Jannik Huth bleibt beim SC Freiburg. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Jannik Huth bleibt beim SC Freiburg. (Archivbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Angesichts der offenen Zukunft von Stammkraft Noah Atubolu schafft der SC Freiburg weiter Klarheit auf der Torhüterposition. Nach der Verpflichtung von Mio Backhaus von Werder Bremen verlängerte der Europa-League-Finalist den Vertrag mit Ersatzkeeper Jannik Huth. Über die Inhalte der neuen Vereinbarung mit dem 32-Jährigen gab der SC wie gewohnt keine Details wie die Laufzeit bekannt. 

Huth stand in der Torhüter-Hierarchie seit seinem Wechsel vom SC Paderborn nach Freiburg in den vergangenen beiden Spielzeiten hinter Atubolu und Florian Müller hinten an. Er kam für die Profis nicht zum Einsatz.

«Es ist nicht einfach, sportlich immer an der Kante zu arbeiten, in dem Wissen, kaum Einsatzzeit zu haben. Jannik fordert sich und unterstützt andere», sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach.

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