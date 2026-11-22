Gelsenkirchen (dpa/lsw) - Das torlose Remis im Bundesliga-Topspiel offenbarte eine Gemeinsamkeit zwischen Deniz Undav und seinem früheren Lieblingsverein FC Schalke 04: Beide tun sich derzeit schwer mit dem Toreschießen. Während die Königsblauen gegen den VfB Stuttgart auch im fünften Heimspiel ohne Tor blieben, wartet VfB-Kapitän Undav auch nach zehn Bundesliga-Einsätzen noch auf seinen ersten Saisontreffer für die Schwaben.

«Ich kann es nicht erklären. Manchmal läuft es wie in den vergangenen Jahren, gerade eben nicht. Gerade fehlt das Glück», sagte Undav nach dem ersten Bundesliga-Unentschieden der Saison für den VfB. «Ich mach’ mir keinen Kopf. Vor zwei Jahren war es schlimmer», sagte er. Dabei blieb nicht nur der Kapitän bei der Nullnummer offensiv hinter den eigenen Möglichkeiten. Auch die übrigen Stuttgarter Angreifer fanden gegen den Aufsteiger kaum Lösungen.

Undav trotzig, Hoeneß enttäuscht

Der Frust war Undav sichtlich anzumerken. Auf die Frage, ob ein torloses Remis gegen einen Aufsteiger den Ansprüchen eines Champions-League-Teilnehmers gerecht werde, reagierte der Stürmer gereizt. «Haben wir verloren? Nein. Ihr tut so, als ob wir verloren hätten. Wir haben einen Punkt geholt. Natürlich ist das Ergebnis nicht gut. Unser Anspruch ist, hier zu gewinnen. Aber wir hätten auch verlieren können, das haben wir nicht. Also ist alles okay», so Undav.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Weniger gereizt, dafür vor allem enttäuscht fiel die Analyse von Trainer Sebastian Hoeneß aus. «Ich hatte das Gefühl, dass deutlich mehr möglich war. Ich bin enttäuscht. Wir haben es versäumt, unser drittes Spiel in Folge zu gewinnen, und zwar vorne», sagte der VfB-Coach. Während Hoeneß Lob für die «leidenschaftliche Verteidigung» seines Teams fand, kritisierte er vor allem die mangelnde Chancenverwertung.

Keine Einzelkritik: Hoeneß nimmt Mannschaft in die Pflicht

Seinen Kapitän Undav nahm Hoeneß aber ausdrücklich aus der Schusslinie. «Es wird versucht, auf einzelne Spieler zu gehen. Das werde ich nicht mitmachen», stellte er klar und nahm die gesamte Mannschaft in die Pflicht. «Wir haben die Situationen, die wir hatten, nicht genutzt. Es lagen genug Chancen da. Und da geht es nicht um einen Spieler, sondern um uns als Mannschaft», betonte der 44 Jahre alte Trainer.