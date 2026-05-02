Fußball-Regionalliga

Torloses Remis reicht: Großaspach zurück in der 3. Liga

Der Durchmarsch ist perfekt: Aufsteiger Großaspach ist die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die 3. Liga nicht mehr zu nehmen.

Führt Großaspach zurück in die 3. Liga: Trainer Pascal Reinhardt. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Führt Großaspach zurück in die 3. Liga: Trainer Pascal Reinhardt. (Archivbild)

Mainz (dpa/lsw) - Die SG Sonnenhof Großaspach ist zurück in der 3. Fußball-Liga. Der Mannschaft von Trainer Pascal Reinhardt genügte ein torloses Remis bei der zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05, um die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest und den damit verbundenen Aufstieg vorzeitig klarzumachen. Der Vorsprung auf den SGV Freiberg beträgt bei noch zwei ausstehenden Spielen sieben Punkte.

Nach drei Spielzeiten in der Oberliga gelang Großaspach der direkte Durchmarsch. Die SG wird in der kommenden Spielzeit zum ersten Mal seit der Saison 2019/20 wieder in der 3. Liga spielen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sandhausen, Großaspach und Bahlingen sind Landespokalsieger
Tag der Amateure

Sandhausen, Großaspach und Bahlingen sind Landespokalsieger

Der SV Sandhausen, die SG Sonnenhof Großaspach und der Bahlinger SC werden Landespokalsieger und starten in der 1. Runde des DFB-Pokals.

24.05.2025

SG Heddesheim macht den Aufstieg klar
Handball

SG Heddesheim macht den Aufstieg klar

Beste Abwehr, bester Angriff, bestes Team: Die Löwen der SG Heddesheim sind Oberliga-Meister. Auch im Feiern macht dem künftigen Regionalligisten kaum jemand etwas vor.

27.04.2025

Warum alle wollen, dass die S3L II in der Regionalliga bleibt
Handball

Warum alle wollen, dass die S3L II in der Regionalliga bleibt

In dieser Handballsaison wird es nur in den Oberligen einen Aufsteiger geben. Für alle anderen Vereine im Badischen Handball-Verband ist durch die neue Liga-Struktur der Klassenverbleib der maximale Erfolg

14.09.2024

Fußball

«Großes Ding»: Elversbergs Aufstieg gelingt auf dem Sofa

Ein Patzer von Lokalrivale Saarbrücken lässt Elversberg jubeln: Die Saarländer steigen erstmals in die 2. Bundesliga auf. Dort will der Club weiter im eigenen kleinen Stadion spielen.

21.05.2023

Fußball

Aufstieg der Stuttgarter Kickers in Regionalliga perfekt

06.05.2023