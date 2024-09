Warum alle wollen, dass die S3L II in der Regionalliga bleibt

Als Badenliga-Absteiger dieser Saison hatte sich der TSV Birkenau den direkten Wiederaufstieg auf die Fahne geschrieben. Auch die Verbandsliga-Handballerinnen der S3L wollen so schnell wie möglich in die nächsthöhere Klasse. Die heißt inzwischen nicht mehr Badenliga, sondern Oberliga Baden. Das Problem für beide Teams: Ein Aufstieg in die dann neue Oberliga Baden-Württemberg ist am Ende dieser Saison 2024/25 unmöglich. Das hat keine sportlichen, sondern strukturelle Gründe.