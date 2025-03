Birkenau hofft auf den großen Wurf

Birkenau. Die Handballerinnen des TSV Birkenau wollen ihren Lauf auch im Derby am Samstag (19.30 Uhr) gegen die HSG TSG Weinheim/Oberflockenbach fortführen. Nach dem „glücklichen, aber sehr verdienten“ 24:23-Sieg gegen die HSG Walzbachtal am vergangenen Wochenende wollen die TSV Frauen alles dafür tun, auch in der kommenden Saison in der Oberliga antreten zu dürfen. Durch den Zusammenschluss der Verbände zum Baden-Württembergischen Handballverband ist zumindest Platz vier für die direkte Qualifikation zur dann neuen Oberliga Baden-Württemberg notwendig.