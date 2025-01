Die Handball-Revolution fordert Opfer

Am Grundschulaktionstag und beim Deutschland-Cup der männlichen A-Jugend in Kassel wurde das neue Logo bereits präsentiert, offiziell in Kraft tritt der Baden-Württembergische Handball-Verband e.V. (BWHV) am 1. Juli 2025. Die Verschmelzung aus Baden, Südbaden und Württemberg beschlossen die drei Verbände und ihre Mitglieder bereits mit großer Mehrheit im vergangenen Jahr. Am 30. Dezember 2024 wurde der Verschmelzungsvertrag von den Präsidenten Peter Knapp (BHV), Alexander Klinkner (SHV) und Hans Artschwager sowie den „Vize“ Heidi Schmidt (SHV) und Eberhard Gloger (HVW) unterzeichnet.