Die HSG Weinheim/Oberflockenbach ist kaum zu fassen

Als Aufsteiger startet die HSG TSG Weinheim/TV Oberflockenbach in die Oberliga Baden und hat sich als Neuling ambitionierte Ziele gesetzt. „Ich denke schon, dass wir uns im Mittelfeld ansiedeln können. Wir wollen nicht nur den Klassenerhalt als Ziel ausrufen, sondern schauen auch nach oben“, gibt Trainer Jürgen Al-Shawani die Richtung vor. Dabei muss die HSG auch ganz nach oben schauen, denn nur eine Top-Platzierung reicht auch zum Ligaverbleib. Grund hierfür ist die Verschmelzung der Landesverbände zur Saison 25/26, in der es dann in ganz Baden-Württemberg nur noch zwei statt bislang drei Gesamt-Oberligen geben wird.