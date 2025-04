Jürgen Al-Shawani zieht die Reißleine

Weinheim. Ein letztes Heimspiel ist immer emotional. Die Partie der HSG Weinheim/Oberflockenbach in der Frauenhandball-Oberliga war zudem der vorerst letzte Auftritt in der Oberliga. Die Klasse war für den immer wieder stark dezimierten Aufsteiger am Ende zu stark. Am Samstag flossen in der TSG-Halle aber auch aus anderen Gründen Tränen. Trainer Jürgen Al-Shawani nimmt nach sieben erfolgreichen Jahren in Weinheim den Hut. Das überraschte.