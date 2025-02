Weinheim. 20 Minuten lang sah es so aus, als könnte Aufsteiger HSG Weinheim/Oberflockenbach den Oberliga-Handballerinnen der SG Heddesheim ein Bein stellen. Nach furiosem Start (5:1/5.) hatte Katharina Propp gerade das 9:7 erzielt. Dann jedoch machte der Spitzenreiter in der Weinheimer TSG-Halle ernst. Angeführt von der überragenden Alina Holzer und eine ganz starke Defensive drehten die Heddesheimerinnen das 10:9 (23.) in den 12:14-Pausenstand und gaben diese Führung im zweiten Durchgang auch nicht mehr ab.