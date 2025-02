Heddesheim. Spitzenspiel und Derby: Die Heddesheimer Handballfans wollen den Sonntag in der Nordbadenhalle zum Feiertag machen. Zunächst empfangen die Oberliga-Frauen der SG Heddesheim als Tabellenführer Verfolger HSG Walzbachtal. Um 17.30 Uhr wollen die SGH-Löwen dann ihren Platz an der Sonne gegen die HSG Weschnitztal verteidigen. Im besten Fall stehen beide Heddesheimer Teams auch am Saisonende noch an der Tabellenspitze und würden damit als badische Meister in die Regionalliga Baden-Württemberg aufsteigen. Kann Heddesheim das überhaupt?