Die SG Heddesheim hat für eine Meisterfeier (fast) nichts vorbereitet

Region. Noch zwei reguläre Spieltage stehen für die Handballer der Region an, ehe am Wochenende 3./4. Mai die Saison 2024/25 beendet ist. Zumindest für die Vereine, die nicht in der Relegation noch um den Ligaverbleib spielen dürfen. In der Handball-Oberliga braucht der TSV Amicitia Viernheim noch einen Sieg, um die Relegation gegen den Ranking-16. aus Württemberg zu erreichen. Die Spiele werden in Hin- und Rückspiel Ende Mai ausgetragen.