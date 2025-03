SG Heddesheim baut Tabellenführungen aus

Heddesheim. Die Handballer der SG Heddesheim zeigten sich erholt von der Derbyniederlage beim TSV Amicitia Viernheim und schüttelten beim 26:23-(11:13)-Heimsieg mit der SG Heidelsheim/Helmsheim einen direkten Verfolger ab. Im Fernduell mit der SG Pforzheim/Eutingen II beträgt der Löwen-Vorsprung vor den drei letzten Saisonspielen jetzt sogar zwei Punkte, weil die Pforzheimer in ihrer Partie nur Remis spielten. Vor der Osterpause geht es jetzt für Heddesheims Löwen am Samstag um 19.30 Uhr noch zum TV Hardheim, bevor das letzte Heimspiel gegen den TV Friedrichsfeld (26.) wartet und am 3. Mai die Partie in Rot-Malsch ansteht.