Frank Schmitt macht bei der SG Heddesheim weiter

Die Vorgabe ist klar. Will die SG Heddesheim im kommenden Jahr in die Regionalliga aufsteigen, muss sie am Ende dieser Oberligasaison auf Platz eins stehen. Will sie der dann neu eingeteilten Oberliga-Baden-Württemberg angehören, muss sie am 4. Mai mindestens auf Platz fünf gelistet sein. Aktuell stehen die Heddesheimer auf Rang zwei, haben zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SG Pforzheim/Eutingen II. Im letzten Vorrundenspiel sind sie am Samstag ab 19.30 Uhr bei der HSG Weschnitztal zu Gast, die steht auf dem drittletzten Platz, hat aber nur zwei Zähler Rückstand auf Rang sieben – und damit auf einen Platz für die Qualifikationsspiele. Alles ist möglich.