Nächste hohe Hürde für die HSG Weschnitztal

Mörlenbach. Die Situation bei den Handballern der HSG Weschnitztal ist alles andere als ideal. Sieben Spiele in Folge haben die Odenwälder nun schon nicht gewonnen, zuletzt geriet das Team um Spielertrainer Gerrit Fey beim Tabellenführer SG Heddesheim mit 26:39 unter die Räder und rutschte damit auf den vorletzten Platz der Oberliga Baden ab. Und zumindest kurzfristig ist kaum mit einem Befreiungsschlag zu rechnen. Denn nach dem Gastspiel beim Spitzenreiter kommt nun am Samstagabend (19 Uhr) der nicht minder ambitionierte Tabellenzweite SG Pforzheim/Eutingen II in die Mörlenbacher Weschnitztalhalle.