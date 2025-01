Nach Pause und Trainerwechsel: Weschnitztal empfängt Heddesheim

Die Pause bei den Handballern der HSG Weschnitztal war kurz und durchaus turbulent. Am 14. Dezember unterlag das Oberliga-Team mit Trainer Marcus Gutsche in eigener Halle Plankstadt mit 26:31 und am Samstag, 11. Januar (19 Uhr), geht es mit dem Derby gegen den Meisterschaftsaspiranten SG Heddesheim schon weiter. Und das nicht mehr mit Gutsche, sondern mit Gerrit Fey als Spielertrainer. Der Trainerwechsel kam durchaus überraschend, aber Fey will gar nicht mehr allzu sehr zurückblicken.