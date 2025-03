HSG Weschnitztal rechnet im Derby mit einem „intensivem Kampf“ 

Mörlenbach/Viernheim. Das nächste Derby wartet am Samstagabend, 8. März (19.30 Uhr), auf die Oberliga-Handballer der HSG Weschnitztal: Das Team um Spielertrainer Gerrit Fey ist beim TSV Amicitia Viernheim gefordert und will nach acht sieglosen Spielen endlich wieder über zwei Punkte jubeln. „Das wird ein ganz intensiver Kampf“, ist Fey überzeugt. „Auch das Hinspiel war bis zur Schlussphase spannend, erst in den letzten zehn Minuten haben wir es aus der Hand gegeben“, erinnert sich der Spielertrainer an die 30:34-Niederlage aus dem November 2024. „Das wollen wir jetzt natürlich besser machen“, gibt er sich kämpferisch.