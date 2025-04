Das große Abschiednehmen bei der HSG Weschnitztal

Weschnitztal. Es hat nicht gereicht für die Handballer der HSG Weschnitztal: In ihrem letzten Oberliga-Heimspiel unterlagen die Odenwälder der TSG Wiesloch knapp mit 24:27 (13:12), scheiterten dabei in erster Linie an ihrer schwachen Chancenverwertung. Am Ende standen unter anderem vier vergebene Strafwürfe der HSG in der Statistik, dazu noch etliche weitere gute Möglichkeiten, die nicht genutzt wurden.