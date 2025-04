HSG Weschnitztal bedankt sich mit Freibier bei Fans

Weschnitztal. Das letzte Heimspiel der Saison und damit der letzte Auftritt in der Oberliga steht am Samstagabend für die Handballer der HSG Weschnitztal an. Nach einer verkorksten Saison steht für die Odenwälder schon lange fest, dass es in der nächsten Runde wieder runter in die Verbandsliga geht, da durch die Neustrukturierung der Spielklassen in Baden-Württemberg nur die fünf besten Teams der aktuellen Oberliga Baden auch einen Startplatz in der neuen Oberliga Baden-Württemberg sicher haben.