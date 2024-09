 Die Fans tragen die HSG Weschnitztal zum Sieg

So hatten sich die Handballer der HSG Weschnitztal ihre Heimpremiere vorgestellt. In der stimmungsvollen Weschnitztalhalle feierte der Oberligist einen beeindruckenden 36:19 (18:8)-Erfolg gegen den TV Friedrichsfeld. Zur Erinnerung: Am ersten Spieltag gewann Friedrichsfeld gegen Knittlingen, während die HSG mit leeren Händen aus Heidelsheim nach Hause kam.