HSG Weschnitztal erwartet einen  unberechenbaren Gegner

Nächstes Heimspiel, nächster Heimsieg – ganz so einfach sieht Marcus Gutsche, Trainer des Handball-Oberligisten HSG Weschnitztal, die Gleichung nicht. Wenn am Samstagabend (19 Uhr) der noch punktlose TSV Knittlingen in die Mörlenbacher Weschnitztalhalle kommt, erwartet der Coach ein hartes Stück Arbeit.