Sie fiebern der Heimpremiere entgegen, die Handballer der HSG Weschnitztal. Am Samstagabend um 19 Uhr kommt der TV Friedrichsfeld zum ersten Oberliga-Heimspiel der Odenwälder in die Weschnitztalhalle und die HSG will mit einer leidenschaftlichen Vorstellung Begeisterung entfachen.