HSG Weschnitztal setzt ihre Erfolgsserie fort

Die HSG Weschnitztal bleibt in der Erfolgsspur und damit ungeschlagener Spitzenreiter in der Handball-Verbandsliga. Beim 34:28 (17:11)-Heimsieg gegen den TSV Rintheim zeigte das Team von Trainer Marcus Gutsche einmal mehr eine sehr reife Leistung und begeisterte die Fans in der Weschnitztalhalle.