HSG Weschnitztal holt ein Duo vom TSV Birkenau

Die Meisterparty ist bei der HSG Weschnitztal vorbei. Jetzt gilt es, sich wieder ein Stück weit zu sammeln und in den letzten drei Spielen der Handball-Verbandsliga zu performen. „Das ist natürlich nicht ganz einfach, aber wir wollen nun schon den Hebel wieder umlegen“, meint HSG-Trainer Marcus Gutsche vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (16 Uhr) bei der SG Odenheim/Unteröwisheim.

Foto: Fritz Kopetzky Jan Sauer wird künftig bei der HSG Weschnitztal für Torgefahr sorgen.

Dass es am vergangenen Wochenende gegen den TVG Großsachsen II eine 23:24-Heimniederlage setzte – die erste der Saison –, ist abgehakt. Einige Spieler, die angeschlagen waren, sind wieder zurück, wenngleich Gutsche betont: „Wir werden jetzt natürlich nichts riskieren.“ Verständlich. Denn die Planungen für die Badenliga laufen auf Hochtouren und eine schwere Verletzung, weil ein Akteur nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war, wäre absolut kontraproduktiv. „Wir fahren mit dem klaren Vorsatz dorthin, zu gewinnen, und wissen auch, dass das keine leichte Aufgabe wird“, so Gutsche mit Blick auf den Liga-Elften, der zuletzt beim Zweiten Handschuhsheim nur knapp mit 28:30 unterlag und auch im Hinspiel bei Weschnitztal sich mit 29:31 gut aus der Affäre zog.

Gerücht bestätigt sich

Unterdessen haben die Weschnitztaler weitere Neuzugänge für die kommende Runde präsentiert. Nachdem Rückraumspieler Lukas Bach (Lampertheim) und Keeper Luca Schmitt (Friedrichsfeld) schon lange bekannt waren, bestätigte die HSG nun den schon lange erwarteten Wechsel zweier Spieler vom TSV Birkenau, hat aber auch noch zwei Überraschungen parat. Dass die beiden 24-jährigen Jan-Niklas Weis und Jan Sauer vom Nachbarn kommen, sickerte schon vor einigen Wochen durch, blieb aber vorerst ein Gerücht. „Birkenau steckt noch im Abstiegskampf und wir hatten ausgemacht, dass wir da keine Unruhe reinbringen wollen“, erläutert Nils Heckmann. Der Torhüter der Weschnitztaler wird sich nach seinem Karriereende in drei Wochen zukünftig um die Sportliche Leitung bei der HSG kümmern. Weis ist auf der Linksaußen-Position ein Wunschspieler Heckmanns. „Ich kenne ihn schon seit seiner Kindheit und habe lange in Birkenau mit ihm zusammengespielt. Er hat sich in den letzten Jahren sportlich wie menschlich enorm weiterentwickelt“, erläutert Heckmann.

Sauer soll indes die rechte Außenbahn beackern. Und obwohl er in seiner ersten Badenliga-Saison steht, hat er schon seine Klasse unter Beweis gestellt. Er führt die mannschaftsinterne Torschützenliste in Birkenau an und wird den Weschnitztalern mit seinen variablen Würfen und seiner Treffsicherheit von der Siebenmeter-Linie sehr weiterhelfen. Dass Heckmann bestens vernetzt ist, das kam bei zwei weiteren Neuverpflichtungen zum Tragen: Vom Liga-Konkurrenten SG Nußloch konnte er den erfahrenen Rückraum-rechts-Spieler Christian Buse (34) loseisen. „Christian und ich kennen uns schon eine Ewigkeit. Er ist ein Vorzeigehandballer durch und durch“, lobt Heckmann den Routinier: „Wir bekommen mit ihm viel Erfahrung ins Team und können viel Druck im Angriff von ihm erwarten.“ Für Buse selbst war nicht nur das Projekt in Weschnitztal und die Ambitionen des Vereins wichtig, sondern auch, endlich mal mit langjährigen Gegenspielern in einem Team zu sein: „Endlich mal mit Gerrit Fey, Stefan Dietrich und Lars Heckmann zusammenspielen und nicht immer gegen sie“, meinte er mit einem Schmunzeln und erinnert an zahlreiche Schlachten, die das Birkenauer Trio gegen Buses Nußlocher geschlagen haben.

Ebenfalls aus Nussloch kommt der 24-jährige David Bonelli, der nach einer Knieverletzung gerade wieder an seine Bestform herankommt. „Er zeigt in Nußloch starke Leistungen. Trotz seiner relativ jungen Jahre hat er schon einiges an Erfahrung und wird und in Angriff und Abwehr weiterhelfen“, ist Nils Heckmann überzeugt und schwärmt vor allem von seinem Umschaltspiel: „Er ist ein Top-Gegenstoßspieler und wird einigen aus der Mannschaft zeigen, was Ausdauer und Schnelligkeit bedeutet“, meint Heckmann mit einem Schmunzeln.