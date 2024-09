HSG Weschnitztal: Zwischen Euphorie und Respekt

Zwischen Euphorie und Respekt vor den kommenden Aufgaben schwanken Spieler, Verantwortliche und Fans der HSG Weschnitztal. „Wir haben alle richtig Bock darauf, dass es endlich losgeht, wissen aber auch, dass da eine ganz schwere Runde auf uns wartet“, fasst es Markus Gutsche, Trainer der Odenwälder Handballer zusammen. Nach der souveränen Meisterschaft in der Verbandsliga bekommt es die HSG nun in der Oberliga Baden „mit richtig schweren Brocken“, so Gutsche, zu tun.