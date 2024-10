Die HSG Weschnitztal ist in der Oberliga angekommen

Sie sind angekommen, die Handballer der HSG Weschnitztal. Als Aufsteiger in die Oberliga haben die Odenwälder in den ersten vier Spielen mit guten Leistungen aufgewartet und waren immer konkurrenzfähig, wenngleich es neben den beiden Heimsiegen auch zwei deutliche Auswärtsniederlagen setzte. „Die Deutlichkeit wird aber dem Spielverlauf nicht gerecht. Beim 21:27 in Heidelsheim standen wir uns selbst im Weg und beim 28:37 in Ettlingen waren wir auch lange dabei und auf Augenhöhe“, erinnert HSG-Trainer Marcus Gutsche.