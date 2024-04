HSG Weschnitztal kann schon am Samstag alles klarmachen

Es ist angerichtet: Mit zwei Bussen setzt sich der Tross der HSG Weschnitztal am Samstagnachmittag, 6. April, in Bewegung, beim TSV Buchen sollen die letzten fehlenden Punkte zur vorzeitigen Meisterschaft in der Handball-Verbandsliga geholt werden – damit anschließend aus den Reisebussen Partybusse werden.