HSG Weschnitztal: Das Tor zur Meisterschaft steht weit offen

Das Tor zur Meisterschaft ist jetzt ganz weit auf: Im Spitzenspiel der Handball-Verbandsliga gewann die HSG Weschnitztal am Samstagabend in der stimmungsvollen Weschnitztalhalle gegen den seitherigen Liga-Zweiten HSG Walzbachtal mit 39:35 (18:14) und kann nun im nächsten Spiel nach der Osterpause am 6. April beim TSV Buchen den Badenliga-Aufstieg perfekt machen.

Fey zeigt, wie wichtig er ist

Von Beginn an lieferten beide Teams eine temporeiche und kampfbetonte Partie auf Augenhöhe. Bei den Gastgebern zeigte Gerrit Fey in seinem ersten Spiel nach längerer Verletzungspause, wie wichtig er für das Team ist, war im Angriff Dreh- und Angelpunkt. Zudem zeigten Timo Zehrbach in der Offensive und Keeper Manuel Kiss, der 60 Minuten zwischen den Pfosten stand, starke Leistungen. Weschnitztal legte von Beginn an vor, setzte sich zwischenzeitlich auf sechs Tore ab (15:9, 24.), aber die Gäste kamen wieder heran (18:17, 33.). Doch das Team von Marcus Gutsche legte den Hebel wieder um und ließ sich nach dem 25:19 (39.) die Punkte nicht mehr nehmen.