Am Ende waren es Nuancen, die in einem packenden Handball-Spiel den Ausschlag gaben: Die HSG Weschnitztal unterlag am Samstagabend erstmals in eigener Halle. Der Oberliga-Aufsteiger verlor gegen den ambitionierten TSV Amicitia Viernheim nach großem Kampf knapp mit 30:34 (15:15).