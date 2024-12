Ingo Trumpfheller bleibt Trainer bei der HSG Fürth/Krumbach

Die Überraschung blieb aus: Die HSG Fürth/Krumbach unterlag dem TV Trebur – Tabellenzweiter der Handball-Bezirksoberliga – mit 26:31 (16:13). „Das ist schon eine richtig starke Mannschaft, die vor allem in der Breite hervorragend besetzt ist. Da hatten wir über die gesamte Spieldauer gesehen keine Chance“, attestierte HSG-Trainer Ingo Trumpfheller den Gästen eine sehr gute Leistung, seinen Spielern aber ebenfalls „eine sehr ordentliche Vorstellung, auf der wir aufbauen können“. So gehen die Odenwälder als Tabellenachter mit 8:16 Punkten in die Winterpause.