HSG Weschnitztal baut auf den Heimvorteil

„Das ist eine extrem anspruchsvolle Aufgabe“, blickt Marcus Gutsche, Trainer des Handball-Oberligisten HSG Weschnitztal, auf das Heimspiel am Samstagabend (19 Uhr) gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen II. Da die Drittliga-Mannschaft der Gäste erst am Sonntag spielt, rechnet Gutsche damit, dass die HG in absoluter Bestbesetzung nach Mörlenbach kommen wird.