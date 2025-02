Weschnitztal. Die nächsten Spiele stellen echte Mammutaufgaben für die Oberliga-Handballer der HSG Weschnitztal dar: Am Sonntag (17.30 Uhr) müssen sie zum Tabellenführer SG Heddesheim, eine Woche später kommt der Tabellenzweite Pforzheim/Eutingen in den Odenwald. Dass die HSG in diesen beiden Partien Punkte holen kann, scheint nahezu ausgeschlossen, auch wenn die Formkurve zuletzt wieder deutlich nach oben zeigte.