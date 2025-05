HSG Weschnitztal verabschiedet sich aus der Oberliga

Fürth/Weschnitztal. Der Abschied aus der Handball-Oberliga steht für die HSG Weschnitztal am Samstagabend bei den Handball Wölfen Plankstadt an, ehe der Aufsteiger in der nächsten Runde wieder in der Verbandsliga auf Punktejagd gehen wird. Die Plankstädter hingegen haben noch – wenn auch geringe – Hoffnungen, zumindest in die Qualifikationsspiele zur neustrukturierten Oberliga einzuziehen.