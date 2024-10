Sensationell starke Annika Schlechter hält den Derbysieg fest

Die Handballerinnen der SG Heddesheim grüßen weiter von der Oberliga-Spitze. „Zu Recht“, wie Weinheims Trainer Jürgen Al-Shawani nach dem Derby am Samstagnachmittag bescheinigen musste. Was aber nicht daran lag, dass die Heddesheimerinnen einen so überzeugenden Auftritt geliefert hätten. Beim 27:21 (11:9) leisteten sich die Gäste der HSG Weinheim/Oberflockenbach einfach viel zu viele Fehlwürfe.