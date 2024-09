Die Drittliga-Handballer der Spielgemeinschaft S3L freuen sich in der neuen Staffel Südwest auf ihr erstes Derby: Am Samstag um 19.30 Uhr kommen die VTV Ludwigshafen-Mundenheim in die Heinrich-Beck-Halle. Noch immer fehlen Coach Thorsten Schmid mindestens vier Stammspieler aus dem Kader der 1. Mannschaft. Yessine Meddeb soll nach seinem Kurzeinsatz bei der HSG Hanau langsam aufgebaut werden. Alexander Hübe, Max Preller, Leon Keller und Simon Spilger fehlen weiter. „Die Situation ist nach wie vor nicht einfach. Wir haben einige angeschlagene Spieler, die sich Woche für Woche durchquälen“, sagt Schmid.