Staffeleinteilung überrascht die S3L

Mit der Einteilung der neuen Staffeln in der 3. Liga Männer hat der Deutsche Handballbund der Spielgemeinschaft S3L auf den ersten Blick keinen Gefallen getan. Als einzige baden-württembergische Mannschaft muss die S3L wechseln und spielt jetzt in der Staffel Süd-West. Unmittelbare Nachbarn, wie beispielsweise die Rhein-Neckar Löwen II sowie die HG Oftersheim/Schwetzingen bleiben in der Staffel Süd.

Längste Fahrt nach Aldekerk

„Wir sind eigentlich davon ausgegangen ebenfalls in der Staffel Süd zu spielen“, sagt Mark Wetzel, einer der Sportlichen Leiter der S3L, „aber neue Herausforderungen bringen immer auch neue Chancen“, gibt er sich zuversichtlich. Unter anderem spielt die S3L gegen den TV Aldekerk 07, das bedeutet eine Entfernung von 330 Kilometern.

„Das ist schon eine Strecke“, sagt Uli Roth, „aber in der Staffel Süd hätten wir nach Aue fahren müssen, das gibt sich nicht viel“. Die SGL habe ja in den vergangenen Jahren genau wie der TVG mit der Staffeleinteilung schon ähnliche Erfahrungen gemacht. „Im ersten Moment ist das natürlich irritierend aber in allen Staffeln der 3. Liga sind gute und spannende Mannschaften.“ Außerdem zählt die S3L auf die begeisterten Handball-Fans an der Bergstraße, die ihre Jungs bisher immer treu begleitet haben.

Drei Derbys gegen Pfälzer

Freuen kann sich die Spielgemeinschaft auf drei tolle Derbys mit den Nachbarn aus der Pfalz: die Mannschaften aus Haßloch, Friesenheim-Hochdorf sowie Mundenheim. „Das sind gute Teams, die wir gut kennen“, freut sich Uli Roth und eine gute Weinschorle sei da auch garantiert, fügt er schmunzelnd hinzu. „Wir nehmen das in jedem Fall sportlich und werden das Beste draus machen“, betont Tom Zahn, gemeinsam mit Wetzel und Sebastian Brehm ebenfalls Sportlicher Leiter der ersten und zweiten Herrenmannschaft. „Wir freuen uns einfach so sehr auf den Start unserer Spielgemeinschaft und nehmen alles mit, was kommt“, ergänzt er lachend.

Die S3L-Gegner

Die Saison 2024/25 beginnt für die S3L vermutlich mit einem Auswärtsspiel, mit dem ersten Heimspiel der Herren in der 3. Liga rechnen die Verantwortlichen Anfang September in der Heinrich-Beck-Halle in Leutershausen. Auf folgende Mannschaften wird die S3L in der Staffel Süd-West treffen: Bergische Panther, HLZ Friesenheim-Hochdorf II, HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II, HSG Hanau, HSG Krefeld Niederrhein, HSG Rodgau Nieder-Roden, Longericher Sport Club 1926, SC „Saargold“ Saarlouis-Lisdorf, Turn- und Sportgemeinde Haßloch, TuS 82 Opladen, TV Aldekerk 07, TV Gelnhausen, TV Kirchzell, TV Korschenbroich und VTV Mundenheim.

Südstaffel-Einteilung