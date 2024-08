Der Samstag wird zum S3L-Handballtag

Am 24. August ist nicht nur die Widda-Kerwe in Saase. Die Heinrich-Beck-Halle in Hause steht den ganzen Tag im Zeichen des Handballs. Eigentlich hatte das Damenteam der neuen Spielgemeinschaft Saase3Leutershausen sein Vorbereitungs-Handballturnier in der Sachsenhalle ausrichten wollen, doch die Gemeinde empfahl den Umzug in die Heinrich-Beck-Halle. Um 9.30 Uhr beginnt dort jetzt am Samstag der DVAG Rhein-Neckar-Cup der Damen mit hochkarätigen Mannschaften. Mit dabei sind die Kurpfalz Bären aus Ketsch, Mainz 05 und der Bergische HC – alles Damenmannschaften aus der 2. Bundesliga. Hinzu kommt noch die zweite Mannschaft der Flames aus Bensheim, die in der 3. Liga spielt.

„Für uns ist das ein Mega-Erlebnis“, schwärmt Trainer Steffen Piffkowski, „es ist einfach großartig, dass wir uns gleich zum Start der neuen Spielgemeinschaft S3L mit einem solchen Top-Event präsentieren können.“ Der Kader der ersten Damenmannschaft der S3L wird fast komplett besetzt sein. „Natürlich freuen sich die Spielerinnen sehr“, sagt der Coach, „das ist ja einmalig, gegen solche Topspielerinnen antreten zu dürfen.“

Die Vorfreude ist riesig, auch wenn die Mannschaft, die mit der neuen Saison 2024/25 in der Verbandsliga Baden startet, realistischerweise kaum eine Chance haben wird. „Gewinnen werden wir da eher nichts“, schmunzelt der Trainer, „da sind drei bis vier Klassen Unterschied, das merkt man dann schon.“ Aber als reines Kanonenfutter will er seine Mädels auch nicht sehen. „Wir werden uns da gut präsentieren.“ In jedem Fall hoffen die Damen auf starke Unterstützung von den Zuschauerrängen. „Es würde uns schon sehr freuen, wenn viele kommen“, so Steffen Piffkowski. Der Eintritt an der Tageskasse beträgt fünf Euro für Erwachsene, Jugendliche bis 16 Jahre sind frei. Das Turnier endet um 16.30 Uhr. Uwe Kress aus Mannheim ist mit der Deutschen Vermögensberatung der Hauptsponsor des Turniers. Gemeinsam mit Steffen Piffkowski, der nicht nur als Trainer, sondern auch als Sponsor auftritt, will er den DVAG Rhein-Neckar-Cup zu einer regelmäßigen Veranstaltung einmal jährlich werden lassen. Ein Turnier, besetzt mit hochkarätigen Mannschaften, das dem Damenhandball an der Bergstraße ganz viel Auftrieb beschert.

DHB-Pokal am Samstagabend

Einmal durchgewischt und aufgeräumt und weiter geht’s: Am gleichen Tag um 20 Uhr treten ebenfalls in der Heinrich-Beck-Halle die Männer an. Die Auslosung im Deutschen Handball Pokal schickt den Zweitligisten Eintracht Hagen an die Bergstraße. Ein ebenfalls hochkarätiges Spiel, auf das sich die Drittliga-Spieler, Coach und Verantwortliche gleichermaßen freuen. Für die erste Mannschaft ist das ein sehr gutes Vorbereitungsspiel auf hohem Niveau. „Wir starten gleich richtig durch“, freuen sich Mark Wetzel und Tom Zahn, beide Sportliche Leiter der ersten Mannschaft.

Ob die Handballer von der Bergstraße rein sportlich eine Chance haben, ist ebenso wie bei den Damen fast zweitrangig. „Wir werden in jedem Fall alles tun, um Eintracht Hagen so lange wie möglich zu ärgern“, schmunzelt Uli Roth. Zumal Trainer Thorsten Schmid immer noch Verletzungssorgen umtreiben und er wahrscheinlich nicht mit der kompletten ersten Mannschaft antreten kann. In der vergangenen Woche waren gleich sechs Akteure des Erstmannschafts-Kaders verletzt. Die erste Herrenmannschaft der S3L startet am 1. September mit der Partie in Gelnhausen in die 3. Liga in der Staffel Süd-West.

