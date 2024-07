Erster S3L-Auftritt bei Saase Beach

Elf männliche (A- bis E-Jugend) und zwei weibliche (C- und E-Jugend) Jugendteams schickt die neue Spielgemeinschaft Saase3Leutershausen in die erste gemeinsame Saison 2024/25. Die erste offizielle Gelegenheit sich zuhause zu präsentieren, gibt es dabei bereits am Wochenende. Am morgigen Freitag um 17 Uhr starten die Freizeitteams beim Saase Beach – traditionell auf dem Sportplatz Waid der TSG 91/09 Lützelsachsen. Aber doch mit einigen Neuerungen.