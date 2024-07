Youngster überraschen Freizeitteams bei Saase Beach

„Noch eine Minute. Noch 30 Sekunden!“ Volker Glock warnt die D-Jugend-Teams auf den drei Beachhandball-Feldern in Lützelsachsen übers Mikrofon vor. Dann pfeift er ab. Und wenn jetzt keiner völlig losgelöst jubelt, heißt das meist eins: Entweder geht es ins Penalty-Werfen oder das Golden Goal muss über den Gewinner der Beachhandball-Partie entscheiden. Willkommen bei und am Saase Beach, dem Handballturnier der Region, das seit 2013 auf Sand baut – und das mehr als erfolgreich. Fast 140 Mannschaften waren auch in diesem Jahr wieder gekommen, um sich in verschiedenen Altersklassen nicht nur zu messen, sondern vor allem Spaß zu haben.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Saase Beach Seit 2013 wird Saase Beach auf dem Sportplatz Waid der TSG 91/09 Lützelsachsen ausgetragen. In diesem Jahr hatten 146 Mannschaften gemeldet, allein 20 von Gastgeber S3L, der neuen Spielgemeinschaft Saase3Leutershausen. Die Sieger: Saase Prime (Freizeit), HSG Weinheim/Oberflockenbach (Damen), Nr. 1 aus Gruppe 1 (A-Jugend), HSG Fürth/Krumbach (wA), S3L I (mB), SG Nußloch (mC), HC MA-Vogelstang (wB, wC und wD), Oftersheim/Schwetzingen (mD), SG Heddesheim (mE), SC Bobenheim Roxheim (wE).

Nach der großen Hitze im vergangenen Jahr spielte von Freitag bis Sonntag nun auch das Wetter mit und die Handball-Party wurde einmal mehr zum Erfolg. „Es ist toll zu sehen, dass wir hier Teams am Start haben, die einst als Minis noch auf dem Kunstrasen gestartet und inzwischen auf dem Sand erwachsen geworden sind“, sagt Christin Weiß aus dem zehnköpfigen Orgateam der TSG 91/09 Lützelsachsen. Zusammen mit ihrer Mutter Andrea, Wolfgang Bock, Jochen Leinert, Danja Azar, Juliane Müller, Steffi Schott, Christine Hess, Michael Sporer, Volker Glock und Klaus Bitzel steht sie in der Verantwortung.

Foto: Gian-Luca Heiser Ein riesengroßer Sandkasten zum Handballspielen: Der Sportplatz Waid in Lützelsachsen verwandelte sich einmal mehr zum „Saase Beach“.

„Das ist ein wirklich eingespieltes Team inzwischen. Und doch ist es so, dass immer wieder Neues dazukommt.“ In diesem Jahr war das die Unterstützung der S3L, die unter anderem mit den Herrenteams vor Ort war und beim Wirtschaftsbetrieb half. Volker Glock erstellte die Helferpläne mit. „Aber insgesamt ist es so, dass wir auch viele externe Helfer haben. Die Mädels von der HSG Weinheim/Oberflockenbach beispielsweise, die immer wieder als Schiris fungieren. Das ist eine riesige Hilfe.“

Foto: HSG Weinheim/Oberflockenbach Die Frauen der HSG Weinheim/Oberflockenbach gewannen die Frauenkonkurrenz.

HSG arbeitet und feiert

Die HSG war nicht nur mit wachsamem Auge auf den Hochstühlen vertreten, sondern am Samstagabend auch auf dem Platz selbst. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Al-Shawani gewann das Frauenturnier, das mit acht Teams im Vergleich zum Vorjahr (15) eher dürftig besetzt war. „Da merkt man einfach, dass es auch immer weniger Teams im Spielbetrieb gibt“, sagt Weiß. Zwei davon kamen aus Weinheim, zwei vom neuen Gastgeber S3L. Und die zweite Mannschaft überraschte dabei ihre erste, die sie im kleinen Finale sogar knapp mit 2:1 im Penaltywerfen besiegte, nachdem je eine Hälfte zuvor an S3L I und S3L II gegangen war. Das Endspiel entschied Weinheim/Oberflockenbach gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen II nach zwei knappen Halbzeiten für sich.

Saase Prime überrascht

Für die Überraschung schlechthin hatte zum Auftakt am Freitag das jüngste Team im mit 15 Teams besetzten Freizeitturnier gesorgt. Hinter Turniersieger „Saase Prime“ verbarg sich die ehemalige C-Jugend der HG Saase, die in dieser Saison in die B-Jugend aufrückt. Als Gruppenzweite setzte sich das Team von Trainer Christian Pohl im Viertelfinale gegen Roche Diagnostics, im Halbfinale gegen „Große Klappe nix dahinter“ und im Endspiel sogar noch gegen die finalerfahrenen TV 02 Bembel durch. Nach je einer gewonnenen und verlorenen Hälfte entschieden die Saasemer das Penaltywerfen 8:6 für sich. Den kostenlosen Eintritt ins Schabernack, der allen Freizeitspielern versprochen war, konnten die Saasemer Jungs aufgrund ihres Alters aber nicht wahrnehmen. Es den Erwachsenen gezeigt zu haben, sollte aber mehr als ein Trostpflaster sein.

Foto: Anja Treiber Szenen im Sand: Die D-Jugend der HSG Weinheim/Oberflockenbach und die S3L warfen Tore fast im Sekundentakt.