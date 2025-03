Leutershausen. Es war quasi ein Symbolbild für diese Saison mit großem Verletzungspech: Am Ausgang der Heinrich-Beck-Halle, auf dem Weg hinunter in die Kabine, stand Alexander Hübe, das Kinn aufgestützt auf einen Wischmopp. Neben ihm auf dem Stuhl des eigentlichen Wischers hatte Tim Götz Platz genommen und seine beiden Krücken an die Wand gestellt.