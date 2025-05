Alex Hübe hält seinen letzten Derbysieg fest

Leutershausen. Alex Hübe wusste bei seinem Abschied nicht so recht wohin mit seinen Emotionen. „Ich habe mir immer wieder überlegt, was ich jetzt sagen soll. Und jetzt bin ich so aufgeregt. Vielen Dank für alles. Dafür, dass ihr mich als Ossi damals im Süd-Westen so gut aufgenommen habt. Machts gut“, fiel der Dank an die 700 Zuschauer in der Heinrich-Beck-Halle am Ende recht knapp aus. Die Lobeshymnen auf den Kult-Torhüter, der 15 Jahre lang den Leutershausener Kasten sauber hielt, hatten zuvor bereits Uli Roth und Mark Wetzel gehalten. „Wir wussten damals, dass wir einen starken Torhüter geholt haben. Dass dann alle „Hübe verliebt“ wurden, zeigt, wie er auch als Mensch hierher passt“, sagte Roth und witzelte: „Wenn wir die Möglichkeit und das Geld hätten, dir ein Trikot unter das Hallendach zu hängen, dann käme es hierher – direkt neben meinem.“ Legendenstatus.