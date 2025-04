Sebastian Ullrichs letzte Paraden

Leutershausen. Nach dem Dank ans Publikum ließ Sebastian Ullrich es Laufen: In seinem vorletzten Heimspiel in der Heinrich-Beck-Halle drückte der S3L-Keeper erst einmal eine komplette Flasche Wasser ab. Zuvor hatte der Mann mit der Nummer 22 dem Heimspiel von S3L gegen die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II beim 32:26-Heimsieg vor 420 Zuschauern seinen Stempel aufgedrückt. Nach der langwierigen Verletzung seines Pendants Alexander Hübe ist Ullrich Alleinunterhalter im Tor der Hirschberger, spielt 60 Minuten durch. Am Samstag machte er nur in der Schlussminute Platz für Nachwuchsmann Tile Schlafmann, der prompt einen Siebenmeter von Leon Bremond abwehrte und sich von Ullrich eine herzliche Umarmung abholte.