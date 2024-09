Nervenaufreibende Heimpremiere für die S3L

„Super-Sause, Super-Sause, hey, hey“, hallte es nach Abpfiff des ersten Heimspiels der neuen Handball-Spielgemeinschaft Saase3Leutershausen in der 3. Liga von der Tribüne der Heinrich-Beck Halle in Leutershausen. Nach nerven- und kräftezehrenden 60 Minuten setzte sich die S3L mit 35:32 gegen die Bergischen Panther durch. Bester Torschütze war Neuzugang Fabian Schwarzer mit acht Treffern. Die 480 Zuschauer in der Heinrich-Beck Halle sahen nach einer schwachen ersten Hälfte eine deutliche Leistungssteigerung zum Ende des Spiels.