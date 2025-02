S3L bringt die Heinrich-Beck-Halle zum Kochen

Leutershausen. Primetime am Samstagabend in der Heinrich-Beck-Halle. Und da bekamen die 400 Handballfans alles zu sehen, was diesen Sport so attraktiv macht. Inklusive eines Heimsiegs über den Tabellendritten der 3. Bundesliga in der letzten Sekunde. Nach dem 29:28 von Fabian Schwarzer rannte der Sportliche Leiter Tom Zahn jubelnd aufs Feld, umarmte Passgeber Maximilian Kessler. Dass den wenigen verbliebenen Akteuren von Saase3Leutershausen nach dieser Energieleistung heute jeder Knochen wehtun dürfte, war direkt nach dem Schlusslicht allen egal.